منى زكي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة منى زكي على التواصل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت منى زكي مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي وسط الطبيعة، ومُرتدية تي شيرت بنصف كم باللون الأبيض، وعلقت عليها قائلة :"لا توجد جنة على الأرض، لكن توجد أجزاء منها".

وفي سياق آخر، تنتظر منى زكي حاليًا عرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، وهوبطولة محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال، مصطفى خاطر، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.

والفيلم يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب ثلاثة سنوات، وتدور أحداث الفيلم حول تورط منى زكى خلال الأحداث و تتعرض للخطف من قبل "هجام" يُجسد دوره الفنان محمد فراج و"سارق"، ويُجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسي في الفيلم.

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