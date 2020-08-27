التموين تعلن موعد بدء معرض "أهلًا مدارس" (فيديو)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال أحمد أبو الفضل، مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين، إنه تقرر مد فترة الاوكازيون الصيفي لمدة شهر لينتهي في 22 سبتمبر المقبل، منوهًا بأن الاوكازيون الصيفي متواجد في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح "أبو الفضل"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن عدد المحال المشاركة بالاوكازيون حتى الآن 3 آلاف محل أغلبهم قطاع خاص، إلى جانب قطاع الأعمال العام والقطاع الاستثماري والتعاوني.

وتابع مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين، أن هناك تنسيق تام لبدء فاعليات معرض "أهلًا مدارس" قريبًا جدًا، ليخرج في إطار يرضي المواطن العادي ومحدود الدخل، منوهًا بأن هناك بعض التجاوزات من بعض التجار بالاوكازيون الصيفي وعمل تخفيضات يومية، ولكنها ليست ظاهرة وهذا طبيعي في أي مجال، ولكن السواد الأعظم من التجار ملتزمين بالتخفيضات.

وقرر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 لمدة شهر والتي كان من المفترض لها أن تنتهى 22 أغسطس 2020.

حيث نص القرار الوزاري الصادر على أن يتم مد فترة التصفية الموسمية الثانية اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٢-٨-٢٠٢٠ حتي يوم الثلاثاء الموافق ٢٢-٩-٢٠٢٠.

وكذلك نص القرار على ضرورة على أن تلتزم الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

كما نص القرار الوزاري على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية انها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة الى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.

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