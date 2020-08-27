روسيا تعلن تسجيل 121 وفاة و4711 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، 121 وفاة و4711 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

 

وكشفت وزارة الصحة الروسية، أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا، بلغت 9755756 إصابة، منها 16804 حالات وفاة منذ بداية الوباء.

 

وكشف المركز الروسي لمحكافحة تفشي الوباء، أن 6403 غادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بعد تماثلهم للشفاء ما يرفع عدد المتعافين إلى 786150 شخصا.

 

وكانت روسيا، سجلت معدل وفيات ضعيفا مقارنة بباقي البلدان، ورغم وجودها في المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إلا أنها تحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث عدد الوفيات.

 

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى نحو 23.9 ملايين شخص فيما حصد الفيروس أرواح أكثر من 819 ألف شخص منذ بدء تفشي الوباء.

 

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