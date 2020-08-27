"الداخلية" تسقط نشاطا إجراميا بلغت تعاملاته 4 ملايين جنيه خلال عام

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت العيون الساهرة في ضبط نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بلغ حجم تعاملاته خلال عام 4 مليون جنيه مصرى طبقًا للفحص المستندي.

وكانت أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام سائق متواجد حاليا بإحدى الدول العربية، شقيقه "عاطل"، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى 4.000.000 مليون جنيه مصرى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

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