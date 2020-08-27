بلاغ يطالب بالتحقيق العاجل مع محافظ دمياط

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام ونيابة امن الدولة العليا ضد الدكتورة محافظ دمياط

والتمس صبري اصدار امر بالتحقيق في هذا البلاغ

قائلًا: لم ولن يحدث في بلاد العالم حتي البلدان التي تتغذي علي الناموس يقوم حاكم ولاية او حتي قرية يستضيف شخص مؤيد لتنظيم ارهابي وبيكرمه ؟!!
بالطبع لا بل ومستحيل ان يحدث مثل هذا لأن الاشخاص دول أسمهم في هذه الدول مؤيدين لجماعات إر هابية وبيبقي مكانهم السجون مش التكريم من مسئولين في الدولة !!

لكن في مصر ممكن تلاقي محافظ زي محافظ دمياط طالعة تكرم واحدة لااااا جئة مؤيدة للأخوان وضد الرئيس والجيش!!

وأكد صبري في بلاغه أن ما قامت به محافظ دمياط لا يمكن أن يكون بدون قصد أو بدون علم ولابد الدولة يكون لها موقف قوي معاها وتطلع لأن الصورة فيها تحدي لكل المصريين وقبلهم لأهالي الشهداء لان المحافظ تظهر وهي بتكرم واحدة مؤيدة لجماعة إستهدفت ولادهم
أما لو الدولة سكتت فلا يمكن تفسير ذلك غير إننا كنا بنحرق في أعصابنا طول السنين الفائتة دون مبرر لذلك والدولة في وادي تاني وننتظر حتي نشاهد بسنت نور الدين في مؤتمر الشباب القادم لكي يتم تكريمها عن دورها في مساعدة الجماعة في نشر الدونية وتزوير التاريخ وتجريد مصر من كل ماهو مصري حتي الأكلات اللي إشتهرت بيها.


وانتهي صبري بلاغه قائلًا: امام هذا الاستهتار وعدم المبالاة والتحدي السافر لمشاعر المصريين بصفة عامة ومشاعر اسر الشهداء بصفة خاصة لا يسع المبلغ الا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا التحقيق فيما ورد به واتخاذ الاجراء القانوني الذي تراه النيابة العامة الموقرة.

وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغة

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