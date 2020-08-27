اعترافات مرتكب مذبحة كفر الدوار: " قتلتها خوفا من الفضيحة ورفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها" 

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إدالى المتهم بارتكاب واقعة مذبحة كفر الدوار، باعترافات تفصيلية عن الجريمة امام مفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وقام المتهم بتمثيل طريقة تنفيذ الحادث.



وأوضح المتهم بأنه يعمل سائق تروسيكل كان يقوم بمهمة نقل بعض الأثاث إلى منزل المجنى عليه والذى انتقلت له حديثا، موضحا بأنه تحرش بها لفظيا بالكلام وظن انها تتقبل الأمر وعقب الانتهاء من ادخال الأثاث فى الشقة قام بالتحرش بها جسديا حاولت منه إلا أنه قام بالتعدى عليها بالضرب.



حاولت المجنى عليها الصراخ والاستغاثة بالطيران فأسرع المتهم إلى المطبخ وأحضر سكين وقام بذبحها.



وعندما شاهد الأطفال التوأم قرر التخلص منهم موضحا بأنه لم يرى الطفلة الرضيعه أثناء ارتكاب الجريمة، وفراهاربا بعد الحادث حتى تم القبض عليه.



كانت شرطة النجدة بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا من الأهالي كفر الدوار بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم.



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الواقعة وفرض كردون أمني حول المنزل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



يجرى فريق التحقيق المشكل من البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة ومفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تحقيقات موسعة فى حادث العثور على أسرة مذبحة بمنطقة كفر الدوار.



وانتقل فريق البحث لاجراء معاينة تصويرية لموقع الحادث وسماع اقوال الشهود العيان وانتداب الادالة الجنائية لسرعة كشف ملابسات الواقعة وتم التحفظ على الجثث وبعض الادالة ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بانتداب الطب الشرعى لاعداد تقرير عن اسباب الوفاة موافاة النيابة بنتائجة فور الانتهاء، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة تحديد هوية مرتكب الواقعة.



وتبين بالفحص المبدئى العثور على 3 جثث لسيدة وطفلين وباستكمال الفحص تبين بانهم "ياسمين ع، ٢٣ سنة" و"على ا، ٣ سنوات " و"محمد اـ ٣ سنوات.



وأمر مدير النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك.



وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والتحري حول الزوج وعلاقته بالمجني عليها، وضبط وإحضار الزوج "إ. م." وأخذ عينات DNA للطفلين المجني عليهما والزوج.



وتبين من خلال الفحص ورصد المشاهدات وتفريغ الكاميرات، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم "الأم" والذي يعمل سائقا، وكان يقوم بمساعدتها فى ترتيب محتويات المنزل، وأثناء تواجده راودها عن نفسها فتعدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعا إلى مطبخ المنزل وأمسك سكينا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، وفرا هاربا.



وأوضحت التحقيقات الاولية، أن الأم أخفت الرضيعة بعيدًا عن القاتل لإنقاذها قبل أن تلقى مصرعها على يديه هي وطفليها التوأم وعثرت أجهزة الأمن على الطفلة الرضيعه اسفل السرير.



وقال شهود عيان، سماعنا صراخ وعويل من منزل الضحايا، وعلى الفور توجهنا الى مكان الصوت وعندما دخلنا الشقة وجدنا طفلين ووالدتهما مذبوحين وعثرنا على طفلة رضيعه عمرها 4 شهور فى مسرح الجريمة.



وعلى الفور أبلغنا الأجهزة الأمنية بالواقعة، واضاف الشهود، أن الضحايا سكان جدد بالمنطقة ولا نعلم عنهم كثيرا.