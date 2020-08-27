استغلوا وظيفتهم.. ضبط 3 موظفين بالقاهرة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 3 موظفين بالقاهرة لقيامهم بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع شخصين وتمكينهم من تعديل إستخدام العقارات وتحويلها من سكني إلى تجاري.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال قيام ثلاثة موظفين بحى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة بإستغلال موقعهم الوظيفى فى التواطؤ مع شخصين، مقيمان بذات الجهة، وتمكينهم من تعديل إستخدام العقارات وتحويلها من سكنى إلى تجاري، على خلاف الحقيقة للحصول على مكاسب مالية وأرباح تجارية بالمخالفة لشروط التنسيق الحضارى بحى مصر الجديدة ودون سداد مستحقات الدولة من قيمة تعديلات إستخدام العقارات من سكنى إلى تجارى، مما أضر بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفي.

أخبار تهمك

مفاجأة.. ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

منذ نصف ساعة

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ ساعتين

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 5 ساعات

بارتوميو يتحدى ميسي وجماهير برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحدد سعر رحيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عودة أحمد ياسر ريان

منذ ساعة و نصف

خطوة جديدة تقرب ميسي من مانشستر سيتي

منذ ربع ساعة

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

ميسي يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 م

مفاجأة.. ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

11:58 ص

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

11:45 ص

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

11:28 ص

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

10:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى