زمردة تعترف بممارستها الرزيلة بمقايل مادي وأمها للمحكمة: معرفش حاجة عن الكلام ده

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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إستمعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، لأقوال شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها "زمردة"، فى اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة،


واعترفت" زمردة" نجلة شيرى هانم بممارسة الدعارة مع أكثر من شخص بمقابل مادى نظرا لاحتياجها لبعض الأموال، فيما أنكرت والدتها معرفتها بممارسة نجلتها للدعارة قائلة " معرفش حاجة عن الكلام ده "


كانت قد اعترفت منذ قليل المتهمة شريفة رفعت المعروفة باسم "شيري هانم"، بما نُسب إليها من اتهامات هي وابنتها في قضية الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وذلك في البلاغ المقدم من المحامى أشرف فرحات.

وطلبت المتهمة "شيري" جلسة سرية، بحسب ما قال المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ، وأمرت القاضية بإخلاء القاعة، لاستكمال الجلسة.

ونسبت لهما النيابة العامة إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها، فضلًا عن إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام"، رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة، بموقع فيس بوك، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.

وتزامنًا مع ذلك، تبينت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، ما أثار غضب رواد المواقع، وأمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلتا إلى النيابة العامة لاستجوابهما.

وشاهدت النيابة العامة المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية، لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وتبيّنت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديد من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بشبكة المعلومات.

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