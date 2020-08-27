أياكس يطمئن جماهيره على بليند

أعلن نادي أياكس الهولندي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن مدافعه دالي بليند لا يزال يخضع للمتابعة الطبية، بعد أن ظهرت معاناته مجدداً من مشكلة صحية خلال مباراة الفريق الودية أمام هيرتا برلين.





وذكر أياكس في بيان: "لاعب قلب الدفاع يشعر بحال جيد.. وسيخضع للمزيد من الفحوص حيث ننتظر نتائجها قبل عودته إلى التدريبات".





وكان دالي بليند قد استلقى على أرضية الملعب في الدقيقة 80 من مباراة الفريق أمام هيرتا برلين أمس الثلاثاء، دون تدخل من أي لاعب منافس، لكنه غادر الملعب بعدها بكامل وعيه.





وعانى دالي بليند في أواخر العام الماضي من التهاب في عضلة القلب وعاد إلى الملاعب في فبراير (شباط) الماضي، وجرى زرع جهاز تنظيم ضربات القلب تحت جلده بعد أن اشتكى من الشعور بالدوار خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا الإسباني قبل أيام.



