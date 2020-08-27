عملية جراحية سابعة لدل بوترو في مسيرته الاحترافية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
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أعلن المتحدث باسم لاعب كرة المضرب الأرجنتيني، خوان مارتن دل بوترو، أن المصنف الثالث على العالم سابقاً، و132 حالياً، خضع لعملية جراحية ثالثة في ركبته اليمنى، التي يعاني من إصابة بها منذ دورة شنغهاي للماسترز في أكتوبر (تشرينن الأول) 2018.

قال المتحدث في بيان: "في الأشهر الأخيرة اتبع دل بوترو نصيحة أطبائه، واختبر ركبته في ملعب لكرة المضرب في بوينس آيرس، لكن الآلام استمرت".

وأضاف: "بعد اجتماعهما الأول في مدينة برن السويسرية، أوصى جراحه بإجراء عملية جراحية جديدة".

وخضع العملاق الأرجنتيني حتى الآن إلى 7 عمليات جراحية في مسيرته الاحترافية المرصعة بلقب بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز في سبتمبر (أيلول) 2009.

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