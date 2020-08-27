محافظ بني سويف يتابع الالتزام بإجراءات كورونا بلجان الدور الثاني للثانوية (صور)

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الخميس متابعته لسير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، والتي انطلقت السبت الماضي 22 أغسطس الجاري وتختتم يوم الأربعاء 2 سبتمبر المقبل، حيث يؤدي "اليوم" الطلاب الإمتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزي".





وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن المحافظ اطمأن خلال تواصله مع سهام يوسف وكيلة الوزارة، والتي تفقدت عددًا من اللجان بمدينة بني سويف "صباح اليوم الخميس" في حضور معتز حسن مدير الإدارة التعليمية، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا الخاصة بتنظيم عملية الدخول، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل السليم،والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة الواحدة،والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.





وأشارت وكيل الوزارة إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى إدارات التعليم، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع الاهتمام النظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها، مؤكدة أنه تم الاستعداد لاجراء الامتحانات امتدادا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول، مشيرًة الى تطبيق كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية، موضحًة أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة.





وأشار بيان المحافظة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 3130 طالبًا وطالبة موزعين على 7 لجان بمدارس مدن المحافظة، هم: مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بني سويف، والواسطى الثانوية التجارية، والشهيد عصام سالم الثانوية بالفشن، وببا الثانوية المشتركة، وجابر جاد الثانوية بناصر، واهناسيا الإعدادية، والشهيد عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بسمسطا.





منحة كورونا



