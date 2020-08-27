بومبيو: بحثت مع سلطان عمان أهمية تحقيق السلام في المنطقة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:25 م
بومبيو
بومبيو
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بحث مع سلطان عمان هيثم بن طارق، أهمية تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

                                      

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، توجه إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم.

 

وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل، أمس، في المحطة الأولى من جولته في الشرق الأوسط في ظل زخم مساعي إدارة ترامب للسلام العربي الإسرائيلي.

 

 وكان بومبيو أول من التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، ومن المتوقع أن يناقش الاثنان أيضا ملفات إيران والصين.

 

حقق الاتفاق انتصارا رئيسيا في السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي يسعى فيه لإعادة انتخابه، وعكس تغييرا في الشرق الأوسط حيث تجاوزت المخاوف المشتركة بشأن إيران إلى حد كبير الدعم العربي التقليدي للفلسطينيين.

 

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة عن اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وهو ما يتطلب أيضًا من إسرائيل تجميد خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة التي يريدها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.

 

في وقت لاحق من الرحلة، كان من المقرر أن يلتقي بومبيو بشريك نتنياهو في الحكومة ووزير الدفاع بيني غانتس، وكذلك وزير الخارجية غابي أشكنازي.

 

 

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