تحرير 4791 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (4791) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1707) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (216) مخالفة السير بدون تراخيص، (14) دراجة نارية مخالفة، (49) مخالفة موقف عشوائى، (38) مخالفة شروط الترخيص.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



