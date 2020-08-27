تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون في الدوري المصري

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب غداً الخميس، في ختام مواجهات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.


ويسعى نادي الزمالك لاستغلال الدفعة المعنوية التي اكتسبها الفريق الأبيض من الفوز على الأهلي في المباراة الماضية بنتيجة 3-1.


ويطمح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، في انتزاع النقاط الثلاث، وانتزاع المركز الثاني من فريق بيراميدز.


واستقر كارتيرون على التشكيل الأمثل لمواجهة المقاولون العرب، والذي سيشهد غياب الظهير محمد عبد الشافي، بعد الإصابة في لقاء القمة.


وسيدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف اوباما.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - مصطفى محمد.


وسوف تقام المباراة عند تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.

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