موعد مباراتي الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يتجهز فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لمنافسات دوري أبطال إفريقيا، بعد توقف دام لعدة أشهر، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وضرب الأهلي موعدا مع منافسه الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أطاح بمنافسه صن داونز الجنوب إفريقي في ربع النهائي.





- مواعيد مباريات الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي "الضيف" × الوداد المغربي، يوم 26 سبتمبر 2020





الأهلي "المستضيف" × الوداد، يوم 3 سبتمبر2020، على ملعب "السلام" بالقاهرة





جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد الوداد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 40 نقطة.