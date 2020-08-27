بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يضع مسؤولو نادي بيراميدز، اللمسات الأخيرة حول صفقة رمضان صبحي، نجم هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.

وكان صبحي قد أنهى فترته مع النادي الأهلي، والتي امتدت لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، انتهت في شهر أغسطس الجاري.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي هيديرسفيلد، أن النادي وافق على عرض بيراميدز لشراء رمضان صبحي.

ووفقاً لمصادر مقربة من إدارة بيراميدز، فإن صبحي اشترط وضع بند جزائي، يتيح له الرحيل عن الفريق، إذا تلقى عرضاً أوروبياً.

وتابع المصدر، أن صبحي يمكن له ترك الفريق والاحتراف في أوروبا فقط، مقابل دفع 50 مليون جنيه لنادي بيراميدز.

ومن المقرر أن يوقع رمضان صبحي على عقد مدته 3 سنوات، مقابل 100 مليون جينه.

وأشارت أن اللاعب سيحصل على نصف عقده في السنوات الثلاث مقدماً، ومن ثم سيحصل على مبلغ 50 مليون جنيه.



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