الأهلي يستقر على عودة أحمد ياسر ريان

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، على المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، إمكانية الاستعانة باللاعب أحمد ياسر ريان، المعار لصفوف الجونة، خلال الموسم الجديد، لتدعيم الشق الهجومي.

وترى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن أحمد ياسر ريان يعتبر من العناصر التى يتطور مستواها الفنى بشكل كبير فى بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابعت لجنة التخطيط أن أحمد ياسر ريان، اكتسب المزيد من الخبرات فى الفترة الماضية، خصوصًا أنه يعتبر من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها فريق الجونة.

الجدير بالذكر أن أحمد ياسر ريان، خاص بقميص الجونة خلال الموسم الحالى، 20 لقاءً، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.

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