تركيا تقصف أطراف قرية سكيري في محافظة دهوك بالعراق

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:02 م
قصف
قصف
وكالات
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 نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، عن وكالة الأنباء العراقية، أن الطائرات التركية قصفت أطراف قرية سكيري في محافظة دهوك.

 

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في شمال العراق.

 

وأضافت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر للتواصل، اليوم الجمعة، إن الغارات الجوية التي نفذها الجيش استهدفت مواقع في منطقة زاب شمالي العراق، بالتوازي مع "عملية المخلب"، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء.

 

 

كما استهدفت الغارات مخابئ وملاجئ وأسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني

 

كانت تركيا أطلقت في 27 مايو الماضي، عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، لاستهداف عناصر ومواقع الحزب.

 

وتشن أنقرة عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني داخل البلاد وفي شمال العراق ردا على هجمات الحزب على قوات الأمن التركية.

 

 

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