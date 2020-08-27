110 قتلى و150 مصابا حصيلة ضحايا فيضانات أفغانستان

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:40 ص
فيضانات
فيضانات
وكالات
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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت عدة مقاطعات في أفغانستان إلى 110 قتلى وأكثر من 150 مصابا.

 

وقد أفادت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الخميس، بأن معظم الوفيات وقعت بإقليم "بروان" فيما تدمرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحدائق بإقليم "كابيسا".

 

وضربت الفيضانات، أيضا إقليمي "وردك" و"بنقشير" حيث أوقعت عددا من الوفيات وتم إجلاء أكثر من 264 أسرة، مضيفة أن العاصمة "كابول" شهدت عددا من الوفيات فيما لم يتم حصر الخسائر بإقليم "لوجار" بوسط البلاد.

 

ويذكر أنه غالبا ما تهطل الأمطار بغزارة في شمال وشرق أفغانستان خلال فصل الصيف ما يؤدي إلى فيضانات تخلف مئات القتلى كل عام.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأفغانية، مصرع 46 شخصًل جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة دمرت مئات المنازل في شمال العاصمة كابل.

 

وأشارت السلطات الأفغانية، إلى أن المباني المتضررة في شاريكار، عاصمة ولاية باروان، التي شهدت هطول أمطار غزيرة ليل الثلاثاء الأربعاء.

 

ونقلت شبكة "تولو نيوز" التلفزيونية، عن عبد المجيد من سكان شاريكار، قوله إن هناك عائلتان في حينا ما زالتا تحت الأنقاض. نحتاج إلى المزيد من عمال الإنقاذ لمساعدتنا"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

 

وفي بيان لوزارة الصحة العامة الأفغانية، أوضحت أن 46 شخصا على الأقل قتلوا في ولاية باروان وأصيب حوالي 80 شخصا آخرين.

 

وقالت الناطقة باسم محافظ المنطقة وحيدة شاهكار، إن إن عدد القتلى بلغ 66 مع إصابة أكثر من 90 شخصا، مضيفة أن نحو 500 منزل تهدمت جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار.

 

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