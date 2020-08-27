الأهلي يحسم مشاركة وليد سليمان ضد المصري

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:25 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
علي نبوي
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انتظم وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

واشتكى سليمان من كدمة في الصدر خلال كرة مشتركة في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري أبعدته عن المشاركة الجماعية لمدة 48 ساعة، كما غاب بسببها عن مباراة الجونة أمس بالدوري والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وانتظم وليد سليمان في مران اليوم بعد تماثله للشفاء من كدمة الصدر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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