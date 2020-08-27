عباس أبو الحسن لـ الطبيب المتحرش:"عندي ملف يدخلك ورا القضبان"

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قام الفنان عباس أبو الحسن، بالتعليق على الفيديو الذي نشره الفنان تميم يونس، وحكى فيه عن قصة تعرضه للتحرش، على يد طبيب أسنان شهير يُدعى باسم سمير، وذلك وهو في الثانية والعشرين من عمره، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".





كتب عباس أبو الحسن منشورًا قال فيه:"لما تكون يا دكتور يا متحرش يا رمة يا عتيد الإجرام ياللي مصر كلها شاهدة بتاريخك وضحاياك بالمئات فضحوك على النت، وشهادات عندي ملهاش آول من آخر وراها ناس قرروا ميسكتوش، ياللي مافيش بني آدم يوحد ربنا دافع عنك ولو حتى من أهلك!".



وأضاف عباس أبو الحسن قائلاً :" فلما أنت تكون عملت فيها ميت وسوقت عليا زوجتك الفاضلة وأولادك الدكاترة، من خلال معارف مشتركين، إن حياتك اتدمرت والكنيسة لفظتك واترجوني أكف لساني وعشان ما حركش دعوى قضائية ضدك في النقابة والنيابة العامة، وأنا للأسف توقفت رأفة بعائلتك، واللي ملهمش ذنب فعلًا، لكن أنت بقذارتك وجنونك اللي لوثت شرفهم مش أنا".



وتابع قائلاً :" وأنا معترف أني غلطان إني ضعفت عاطفيًا عشان عيلتك اللي مفروض محترمة إنما يسبب الله الأسباب، القاتل والجاسوس والمغتصب لهم أهل برضه هل نسيبهم عشان أهلهم؟! ولا نيل المجرم للعقاب ورد المظالم وردع المعتدي وحماية المجتمع هو غاية القانون؟!".



وأردف عباس أبو الحسن قائلاً :" فتقوم أنت بسبب نيتك القذرة وأن ربنا كاتبلك تاخد عقابك دنيا وآخرة شيطانك يوزك تقرر ترفع دعوة سب وقذف على شخصي أنا عند محامي المتحرشين كلهم (ودة له قصة تانية)، فربنا عمل كدة عشان تقابل بقى اللي هايحصل فيك، وبالقانون، وعلي نفسها جنت براقش، الله".





واستكمل عباس أبو الحسن كلامه قائلاً :"هو مين دة اللي في الفيديو والصور، (دي عينة تافهة)، أنت مجرم متسلسل لوثت مهنة الطبيب وخنثت بالقسم ولا تستحق لا معطف الطبيب ولا حريتك، أنا عندي ملف يدخلك ورا القضبان بقية حياتك التعيسة، وهاجيبك تحضر بنفسك وتواجهنا كلنا في النقابة وفي النيابة العامة وتبص في عنينا".



وواصل عباس أبو الحسن قائلاً :" والمجتمع كله هايشوف الدولة اللي بتدافع عن قيم المجتمع دي هتتعامل معاك أنت إزاي ولا في خيار وفاقوس،أنت ماشي قاعد تقول لكل الناس أنا صاحب رئيس الوزرا وأعلي من في السلطة! مش كدة؟! مصر كلها هاتشوف أنت مستند على إيه؟".



وأضاف :"أحمد بسام والخمسة المغتصبين بتوع فيرمونت صدر لهم أمر ظبط وإحضار بتواتر شهادة الشهود! دون دليل مادي واحد! لو حد بيحميك هيطلت معاك، وأنا مكمل للآخر حتى يقضي الله امرًا كان مفعولا!، المجتمع كله عنده كامل الثقة في سيادة معالي النائب العام أنه لن يسمح بوجودك حرًا طليقًا تعيث فسادًا فور أن أتقدم إلى سيادته بالبلاغ أنا وشخصيات عامة هاتبقي مفجأة لك غير عشرات من شهادة الشهود".



وانهى عباس أبو الحسن كلامه قائلاً :" أنت استمريت كديب بشري قذر ومحدش عرف يوقفك كل السنين دي، عشان الشباب والرجالة خايفة من القيل والقال،جئتك أيها القزم برجال لا يخشون إلا الله، وبقول للناس اللي امتهنهم وانتهكهم هذا الثعبان الحقير اللذج، خليكم في بيوتكم وإحنا هانجيب حقكم، ده الستات طلعوا أجدع وأرجل وأشجع منكم، دكتور باسم سمير متحرش جنسي".