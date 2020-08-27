"هنعمل لغبطيطا" لعمر كمال وحسن شاكوش تتصدر تريند اليوتيوب

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أزاح مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، الهضبة عمرو دياب، من صدارة قائمة اليوتوب، بعد طرح "هنعمل لغبطيطا" أول أمس الثلاثاء.





وبعدما كان يحتل الهضبة المرتبة الأولى في اليوتيوب بكليب "أماكن في السهر" الذي ظهرت به الفنانة دينا الشربيني، وأصبح في الثاني وتصدر كليب" هنعمل لغبطيطا" ل حسن شاكوش وعمر كمال ".





أغنية "هنعمل لغبطيطا" من كلمات إسلام المصري، توزيع إسلام ساسو.