حمو بيكا يحتفل بزواجه في هذا الموعد

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يستعد المطرب الشعبي حمو بيكا، للاحتفال بحفل زفافه، على "زوزو"، التي قد أعلن عن خطبته منها في شهر مارس الماضي.



ومن المقرر أن يُقام حفل الزفاف يوم 9 سبتمبر المقبل، في شارع السلام بمنطقة البيطاش في محافظة الإسكندرية، ويقتصر الحفل على حضور الأهل وعدد قليل من الأصدقاء والمعارف، وذلك منعًا من التجمعات بسبب أزمة فيروس كورونا.



وفي سياق آخر، طرح حمو بيكا مؤخرًا مهرجان "باتون ساليه بالسمسم هات"، والمهرجان من كلمات كاستلو، وتوزيع فيجو الدخلاوي و مصطفى السيسي، ديزاين و مونتاج عبدالله باندا.