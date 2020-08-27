مؤشر سوق دبي المالي يتراجع هامشياً مع بداية التعاملات





إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسراً 1.16 نقطة ليصل إلى مستوى 2287.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 61.4 مليون سهم محققة ما قيمته 92.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1590 صفقة لعدد 29 سهماً.





وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.77%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%.