"انت اطرق بابي الحلقة 7".. أحداث الحلقة السابعة ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

انت اطرق بابي الحلقة 7.. أحداث الحلقة السابعة

ننشر لكم في السطور التالية أحداث الحلقة السابعة من مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 7 السابعة ومواعيد العرض والقنوات الناقلة؛ حيث تصدر التريند أكثر من مره نظرا لبحث المشاهدين عنه لأنه لاقى العديد من الإعجاب والمتابعة.

مواعيد عرض مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 7 والقنوات الناقلة

وعن قنوات عرض انت اطرق بابي الحلقة 7 يذاع المسلسل على قناة فوكس تي في، وهي قناة تركية في الأساس، ويتم إذاعته كل أربعاء في تمام الساعة الـ 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 بتوقيت السعودية.

انت اطرق بابي لاقى اعجاب المشاهدين في الوطن العربي، وارتفعت نسبة مشاهدته تأثرا بالقصة الرومانسية الممزوجة ببعض المواقف الكوميدية التي تجمع بين أبطال المسلسل.

أحداث مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 7

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل انت اطرق بابي، بعودة "ايدا" إلى منزلها بعدما اكتشفت سرا جديدا عن "سيركان" وهو أنه يحب العزف، ويخبرها أنه عندما ينتهي الاتفاق بينهما سيتذكرها بشكل جميل، ثم تصعد "إيدا" إلى غرفتها؛ لتجد عمتها في انتظارها ويبدأ حديث بينهما ينتهي بأنها واقعة في حب "سيركان" الأمر الذي يصدم "ايدا" وتقرر الابتعاد عنه في اليوم التالي.





وفي اليوم التالي يكون عيد ميلاد "سيركان" الذي يكره الاحتفال به، وعندما تحاول "ايدا" معرفة كيف يقضي عيد ميلاده، تخبرها مساعدته "ليلى" بأنه كل عام يقضيه مع "سيلين"، ويطلب "سيركان" من "ايدا" أن ترسل باقة ورد إلى "سيلين" بعد نجاحها في أحد الاعمال الخاصة بمشاريع الشركة، ولكن "ايدا" تقرر أن تضع لمستها وتكتب ملاحظة رومانسية تحت توقيع "سيركان".





تخبر "ايدا" صديقتها "جيرين" بحقيقة الاتفاق مع "سيركان"، وأن خطوبتهما مزيفه فهو يريد عودة "سيلين" إليه، أما هي تريد العودة لاستكمال منحتها الدراسية التي قطعت بسببه، و تأتي "سيلين" وتطلب من "ايدا" أن تجهز موعدا مع "سيركان"، وتنفذ "ايدا" الطلب محاولة إخفاء غيرتها، ويبدأ سيركان في ملاحظة تصرفات "ايدا" الغريبة، ويحاول عرفة سبب ابتعادها .

يعطي "سيركان" لإيدا ملف مهم خاص بتصميم مبتكر لأحد المشاريع الهامة التي حصلت عليها الشركة، ولكنه عدوه "كاهان" ينجح في الدخول منزل "ايدا" عن طريق صديقتها "ملاك"، ويأخذ نسخ من التصاميم، و يلتقي "سيركان"بسيلين التي تخبره أنها تثق بفريد، لكن "سيركان" يطلب منها ترك حصتها في الشركة إذا كانت تنوي الاستمرار معه، ثم يتركها ويذهب إلى المطعم التي تجلس فيه "ايدا" .





وفي اليوم التالي يقابل "سيركان" ايدا" في ارض المشروع التي قرر أن يعطيها فرصة تصميمها، و عندما يعود الثنائي بالفريق يكتشف "سيركان" أن عدوه "كاهان" سرق التصاميم ويتهم "ايدا" بأنها من سربت له الملف، لا تصدق "ايدا" اتهام سيركان لها وتخبره إذا كان كلامه حقيقيا ستذهب ولن يرى وجهها مرة أخرى.



