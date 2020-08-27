ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.15% خلال التعاملات الصباحية
الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:54 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع بنسبة 0.15% رابحاً 2.09 نقطة ليصل إلى مستوى 1375.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 507.6 ألف درهم.
وصعد بسوق البحرين المالي اليوم الخميس ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.98% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.53%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 8.66% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 2.88%
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