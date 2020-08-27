ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.15% خلال التعاملات الصباحية

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع بنسبة 0.15% رابحاً 2.09 نقطة ليصل إلى مستوى 1375.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 507.6 ألف درهم.







