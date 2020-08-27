ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.15% خلال التعاملات الصباحية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:54 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع  بنسبة 0.15% رابحاً 2.09 نقطة ليصل إلى مستوى 1375.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 507.6 ألف درهم.


وصعد بسوق البحرين  المالي اليوم الخميس ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.98% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.53%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 8.66% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 2.88%

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