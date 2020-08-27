الأهلي يختبر أيمن أشرف قبل مباراة المصري

خضع أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جلسة علاجية على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.





واشتكى أيمن أشرف من إصابة بكدمة في عظمة الحوض خلال كرة مشتركة في مباراة الجونة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الـ22 في بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، وغادر أيمن أشرف المباراة بسبب هذه الكدمة وشارك ياسر إبراهيم بدلاً منه.





ويخضع مدافع الأهلي لفحص طبي غدا قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته الصحية وحسم قرار مشاركته في المباريات الرسمية.





ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء السبت المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.