عدد قياسي للمتعافين من كورونا في المغرب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:51 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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شهد المغرب، اليوم الخميس، عددا قياسيا لمن تعافوا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة، فيما ارتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 55 ألفا و864.

 

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 2293 من المصابين بالوباء تماثلوا للشفاء بعد تلقي الرعاية الطبية، وهو رقمٌ يومي غير مسبوق في البلاد.

 

وكشفت الصحة المغربية، خلال التصريح الصحفي اليومي، أن نسبة فتك فيروس كورونا في البلاد وصلت إلى 1.8 في المئة.

 

وقد نقل موقع "هسبريس" المغربي، عن الخبير الصحي المغربي، جعفر هيكل، أن المريض الواحد بفيروس كورونا في البلاد يكلف مبلغا يتراوح بين 1500 و2000 دولار

 

أما الشخص المصاب الذي يتلقى العلاج في البيت بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيكلف رقما أقل يقل عن 400 دولار، وفق المصدر نفسه.

 

وخلال الآونة الأخيرة، سجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا، وسط دعوات للمواطنين إلى مراعاة الإرشادات الوقائية من قبيل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

 

وكانت المملكة، أعلنت دخولها إلى المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي، أعادت السلطات إغلاق عدد من المدن، في مسعى إلى كبح تفشي الوباء.

 

وحذر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في أغسطس الجاري، من إعادة فرض الحجر الصحي الشامل في حال تواصل ارتفاع المصابين بفيروس كورونا المستجد.

 

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كورونا المغرب المرحلة الثالثه المتعافين

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