جلسة المستهل .. ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:51 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحاً 5.750 نقطة ليصل إلى مستوى 5274.31 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 6.980 نقطة ليصل إلى مستوى 5835.32 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% رابحاً 3.390 نقطة ليصل إلى مستوى 4163.31 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 7.430 نقطة ليصل إلى مستوى 4175.53 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 135.3 مليون سهم بقيمة 17.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5661 صفقة.


 وصعدت 5 قطاعات  ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.17%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.77%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.34%.
 
وجاء سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.64%، يليه سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 7.39%، ثم سهم مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 6.97%، فيما تصدر سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية القابضة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.73% ثم سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 8.49%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.63%.

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