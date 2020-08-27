جلسة المستهل .. ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحاً 5.750 نقطة ليصل إلى مستوى 5274.31 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 6.980 نقطة ليصل إلى مستوى 5835.32 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% رابحاً 3.390 نقطة ليصل إلى مستوى 4163.31 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 7.430 نقطة ليصل إلى مستوى 4175.53 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 135.3 مليون سهم بقيمة 17.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5661 صفقة.









وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.17%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.77%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.34%.