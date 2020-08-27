"بالنط العريض" لحسين الجسمي تتخطى ال 22 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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وتناولت كلمات أغنية "بالبنط العريض" الآتي: "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض".

ويقدم الجسمي هذه الأغنية لأول مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، ذات الإيقاعات المختلفة التي تحمل معها مختلف أنواع البهجة والسعادة.

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