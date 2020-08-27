خبير إدارة أزمات: 2000 إصابة كورونا متوقعة يوميًا في الشتاء (فيديو)

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قال محمد أبو المكارم، خبير إدارة الأزمات والتخطيط، إن أقرب التقارير للحقيقة تقول إن العالم لا يشهد موجة ثانية من فيروس كورونا، لكنه هناك موجة ارتدادية للموجة الأولى، لافتًا إلى أن الفيروسات التاجية التي ينتمي إليها فيروس كورونا تنتشر على 3 موجات.



وأضاف "أبو المكارم" خلال حواره عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أنه من المتوقع مع بداية فصل الخريف في 21 سبتمبر واستمرارًا حتى فصل الشتاء الذي ينتهي في فبراير ستبدأ الموجة الثانية وتنتهي مع نهاية المرحلة اللطيفة من الشتاء في 20 فبراير المقبل.



وتابع خبير إدارة الأزمات والتخطيط، أن الحكومات تقوم بعمل نماذج للتوقعات المحتملة للوباء، لافتًا إلى وجود بعض السيناريوهات في هذا الصدد، الأول هو الانتشار الضعيف للموجة الثانية لفيروس كورونا قياسًا على العائلة التاجية للفيروسات مثل سارس، بدأت بموجة أولى قوية ثم موجة ثانية ضعيفة.



وأردف، أنه قياسًا للسيناريو الثاني قياسًا على الانفلونزا الموسمية، فستكون الموجة الثانية بنفس قوة وشراسة الموجة الأولى وهو الأقرب للاحتمال، أما السيناريو الثالث وهو إعادة سيناريو الانفلونزا الإسبانية حيث تكون الموجة الثانية أقوى من الموجة الأولى وهو مستبعد.



وأكد، أنه جرى تسجيل ارتفاع ملحوظ على مستوى الأعداد المصابة بفيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين، لافتًا إلى أن الموجة الثانية من الفيروس قد تكون متصلة مع الموجة الأولى على أن يجرى تسجيل 2000 حالة إصابة يوميا مع بداية فصل الشتاء، ومشيرًا إلى أنه ليس من المستبعد أن تتخذ الحكومة قرار الإغلاق الجزئي أو الكلي.



ولفت، إلى أهمية عدم الشعور بالأمان الزائد والاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتجنب المصافحة بالأيدي، وأن يعي المواطن أن أمانه الصحي في يده، مشيرًا إلى أن تجنب الموجة الثانية أمر مستبعد لكن الالتزام بالإجراءات يؤدي إلى تقليل الأعداد المصابة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

