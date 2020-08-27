عمر كمال وحسن شاكوش يحتفلان بنجاح "هنعمل لغبطيطا"

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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نجحت أغنية "هنعمل لغبطيطا" لمطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، في تحقيق نجاحًا كبيرًا خلال الساعات الماضية حيث تخطت عدد مشاهدتها 2مليون، وذلك بعد طرحها على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "هنعمل لغبطيطا" من كلمات إسلام المصري، توزيع إسلام ساسو.

وفي سياق آخر، تعاون حسن شاكوش مؤخرًا مع الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي يحمل اسم "100 حساب"، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.

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