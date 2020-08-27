تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:58 ص
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي أخطر إدارة ناديه برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

كشف الصحفي الإيطالي تانكريدي بالميري عن أن وفداً من النادي الإنجليزي سوف يسافر إلى برشلونة الأسبوع المقبل للتفاوض على رسوم انتقاله إلى ملعب الاتحاد.

 

وأشار إلى أن مانشستر سيتي جاهز لتقديم عرض يبلغ 200 مليون يورو، وربما يشمل كذلك مبلغاً من المال مع وجود بعض اللاعبين ضمن الصفقة قد يكون جابرييل جيسوس أحدهم.

 

وأكدت إذاعة كادينا سير أن قرار ميسي النهائي هو الرحيل وعدم التراجع عنه ونقل ذلك لإدارة النادي في ظل وجود أسباب واضحة لرحيله كالتالي:

 

1- عدم ثقته في الإدارة الحالية لبرشلونة.

 

2- لا يعتقد أنهم مؤهلون لتغيير الوضع في برشلونة.

 

3- يرى أن الإدارة غير قادرة على بناء فريق تنافسي.

 

4- استياءه من معاملة مجلس الإدارة لزملائه من بينهم لويس سواريز.

 

وكشفت تقارير صحفية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اتخذ خطوة جدية لمغادرة برشلونة من أجل خوض مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

زعمت وسائل الإعلام الأرجنتينية والإسبانية، أن ليونيل ميسي راسل إدارة برشلونة اليوم عبر الفاكس، وأبلغهم برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف، بعد الموسم الكارثي للفريق الكاتالوني الذي ختمه بفضيحة الخروج من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة 2-8 أمام بايرن ميونخ الألماني.

 

ورد برشلونة على رسالة ميسي، وأرسلوا له فاكس آخر، وطلبوا منه الاستمرار في النادي، وإنهاء مسيرته الرياضية في كامب نو.

 

ووفقاً لمعلومات الصحفي الموثوق تشافي كامبوس بإذاعة راديو كاتالونيا: "ليونيل ميسي اتصل بالمدير الفني بيب جوارديولا قبل أيام قليلة للتوقيع مع مانشستر سيتي، حيث يريد ليو مشروعاً ناجحاً، لمواصلة الفوز بالألقاب".

 

وأوضح كامبوس أن مانشستر سيتي لديه 300 مليون يورو كميزانية لإنفاقها في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

 

وكان ميسي قد أرسل فاكسًا إلى إدارة برشلونة يخطر فيه النادي برغبته في عدم الاستمرار لسنوات مقبلة وإنهاء مسيرته داخل الكامب نو من خلال استغلال البند الموجود في عقده بالسماح له بالرحيل عقب نهاية هذا الموسم.

 

وتواجه أندية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي أزمة في التعاقد مع ميسي بسبب مغالطات اللعب المالي النظيف.

 

فيما سيكون راتب اللاعب الأرجنتيني والمقدر بـ 70 مليون يورو عائقًا أمام إدارة إنتر ميلان الإيطالي وعدد من الأندية الأخرى من أجل إتمام التعاقد مع ميسي.

 

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