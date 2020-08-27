الإمارات تستجيب للعديد من المبادرات الإنسانية على المستوى الإقليمي والعالمي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:30 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

تلعب دولة الإمارات، دوراً حيوياً في الاستجابة للعديد من الأزمات الإنسانية على المستوى الإقليمي والعالمي، وفقًا لمجيد يحيى، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الدولة.

 

وأشار مجيد يحيى، إلى أن هذا الدور تجلى بوضوح كبير من خلال الجهود التي بذلتها وتبذلها الدولة منذ بداية تفشي فيروس كوفيد 19 لمساعدة العديد من المجتمعات والدول المتأثرة على مواجهة الآثار المدمرة للجائحة، وفقا للبيان.

 

ورأى مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، أن الموقع الجغرافي والدعم المستمر من حكومة الإمارات حوّلا الدولة إلى أكبر مركز إنساني في العالم لبرنامج الأغذية العالمي، إذ يسهل الموقع الوصول إلى حالات الطوارئ في مختلف أنحاء العالم في وقت قياسي.

 

وأكد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، أن الإمارات حريصة على تعزيز تعزيز العمليات الإغاثية للبرنامج من خلال استضافتها لأكبر مستودعات الإغاثة الإنسانية مما يسمح لنا ولشركائنا بالتخزين المسبق لمواد الإغاثة الإنسانية الحيوية في دبي.

 

أخبار تهمك

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

برشلونة يبيع ميسي بسعر أرخص من نيمار

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يحسم مصير صفقتي أحمد فتحي ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بارتوميو يتحدى ميسي وجماهير برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ أقل من ساعتين

قرار الرحيل.. ميسي يظهر مع سواريز على العشاء

منذ ساعة و 16 دقيقة

ميسي يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد رسمي من برشلونة على رحيل ميسي عن صفوف البلوجرانا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 17 ساعة

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا

منذ حوالي 10 ساعات

موقف عبدالله السعيد من المشاركة في مباراة الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:26 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

أول رد رسمي من برشلونة على رحيل ميسي عن صفوف البلوجرانا

09:42 ص

ميسي يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

08:37 ص

برشلونة يبيع ميسي بسعر أرخص من نيمار

08:38 ص

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

08:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى