نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:45 ص
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
Advertisements

سيطرت الدهشة على نجوم ريال مدريد الإسباني من طلب ليونيل ميسي نجم برشلونة الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

كشف موقع ديفنسا سنترال عن أن أغلب لاعبي ريال مدريد لم يصدقوا أن ميسي طلب عبر فاكس من برشلونة الرحيل وتفعيل بند خروجه مجانا ورأوا أنه مجرد مزحة

 

وقال معظم نجوم الريال: "إنها تبدو كمزحة فلا أحد يصدق أن النجم الأرجنتيني بعد قضاء 20 سنة في برشلونة حيث أصبح اللاعب الأكثر تأثيرا في غرف الملابس يمكنه أن يطلب الرحيل فورًا".

 

وأكدت إذاعة كادينا سير أن قرار ميسي النهائي هو الرحيل وعدم التراجع عنه ونقل ذلك لإدارة النادي في ظل وجود أسباب واضحة لرحيله كالتالي:

 

1- عدم ثقته في الإدارة الحالية لبرشلونة.

 

2- لا يعتقد أنهم مؤهلون لتغيير الوضع في برشلونة.

 

3- يرى أن الإدارة غير قادرة على بناء فريق تنافسي.

 

4- استياءه من معاملة مجلس الإدارة لزملائه من بينهم لويس سواريز.

 

وكشفت تقارير صحفية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اتخذ خطوة جدية لمغادرة برشلونة من أجل خوض مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

زعمت وسائل الإعلام الأرجنتينية والإسبانية، أن ليونيل ميسي راسل إدارة برشلونة اليوم عبر الفاكس، وأبلغهم برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف، بعد الموسم الكارثي للفريق الكاتالوني الذي ختمه بفضيحة الخروج من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة 2-8 أمام بايرن ميونخ الألماني.

 

ورد برشلونة على رسالة ميسي، وأرسلوا له فاكس آخر، وطلبوا منه الاستمرار في النادي، وإنهاء مسيرته الرياضية في كامب نو.

 

ووفقاً لمعلومات الصحفي الموثوق تشافي كامبوس بإذاعة راديو كاتالونيا: "ليونيل ميسي اتصل بالمدير الفني بيب جوارديولا قبل أيام قليلة للتوقيع مع مانشستر سيتي، حيث يريد ليو مشروعاً ناجحاً، لمواصلة الفوز بالألقاب".

 

وأوضح كامبوس أن مانشستر سيتي لديه 300 مليون يورو كميزانية لإنفاقها في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

 

وكان ميسي قد أرسل فاكسًا إلى إدارة برشلونة يخطر فيه النادي برغبته في عدم الاستمرار لسنوات مقبلة وإنهاء مسيرته داخل الكامب نو من خلال استغلال البند الموجود في عقده بالسماح له بالرحيل عقب نهاية هذا الموسم.

 

وتواجه أندية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي أزمة في التعاقد مع ميسي بسبب مغالطات اللعب المالي النظيف.

 

فيما سيكون راتب اللاعب الأرجنتيني والمقدر بـ 70 مليون يورو عائقًا أمام إدارة إنتر ميلان الإيطالي وعدد من الأندية الأخرى من أجل إتمام التعاقد مع ميسي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة ميسي ليونيل ميسي ريال مدريد برشلونة اخبار ريال مدريد اليوم

أخبار تهمك

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد رسمي من برشلونة على رحيل ميسي عن صفوف البلوجرانا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موقف عبدالله السعيد من المشاركة في مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بيراميدز يحسم مصير صفقتي أحمد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحدد سعر رحيل ميسي

منذ ساعة و نصف

3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ 11 دقائق

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 12 ساعة

بارتوميو يتحدى ميسي وجماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يعامل ميسي مثل نيمار

منذ 40 دقيقة

برشلونة يبيع ميسي بسعر أرخص من نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

لاعبو ريال مدريد يسخرون من ميسي (صورة)

سخرية حادة.. زيدان يُعلق على فوز ميسي بجائزة The Best

ميسي يتحدث عن قوة ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو

ريال مدريد يضحي بـ6 نجوم

زيدان يرفض رحيل مودريتش عن ريال مدريد

ريال مدريد يرفض رحيل توني كروس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

برشلونة يحدد سعر رحيل ميسي

10:26 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

09:26 ص

برشلونة يعامل ميسي مثل نيمار

11:16 ص

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

08:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى