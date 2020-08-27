"تحليل دم" لفريق الأهلي استعدادا لمباراة المصري

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:25 ص
مروان محسن
مروان محسن
علي نبوي
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قام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء تحليل دم صباح اليوم قبل انطلاق المران الجماعي؛ استعدادا لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني واللاعبون، تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التي كانت تجري قبل المباريات بيومين؛ وفقاً للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وحقق الأهلي الفوز أمس على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وارتفع رصيده إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي مساء السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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