الليلة.. هادي الجيار ضيف برنامج "وشوشة" مع أحمد الهواري

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستضيف الإعلامي أحمد الهواري الليلة في برنامجه "وشوشة" المُذاع علي قناة النهار الفنان هادي الجيار، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة 10:30مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث هادي الجيار خلال اللقاء عن مسلسله الأخير "شديد الخطورة"، وعن كواليس مسلسل "فلانتينو" الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي.

والجدير بالذكر أن مسلسل "شديد الخطورة" من ﺇﺧﺮاﺝ حسام علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سيد بشير، بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي.

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