تضامنا مع لبنان.. جو رعد يطرح بيروت "يا جريحة"

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تضامنا مع الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان طرح المطرب اللباني جو رعد، أغنية جديدة تحمل عنوان "بيروت يا جريحة" عبر قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.


وتم تصوير الأغنية عن طريق الفيديو كليب، حيث ظهر يرتدي ملابس سوداء وبه علامات الحزن على بيروت، والأغنية من كلمات فيليب بارودي، ألحان وسام بستاني، توزيع روبرت أسعد.


وجاءت أغنية "بيروت يا جريحة" بعد حادث الانفجار الضخم الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت يوم ٤ من أغسطس الجاري.

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