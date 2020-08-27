الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والرطوبة تسجل 80% (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضًا في درجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للحرارة ورطب على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا ورياحًا معتدلة، وأن يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء.





ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80%، ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارًا، وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة ورياحًا معتدلة قد تنشط أحيانا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.





ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب الصعيد.





وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 26

دمياط العظمى 31 والصغرى 34

الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22

السويس العظمى 35 والصغرى 24

العريش العظمى 32 والصغرى 23

طابا العظمى 36 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 19

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28

الغردقة العظمى 39 والصغرى 29

الفيوم العظمى 37 والصغرى 24

بني سويف العظمى 38 والصغرى 24

المنيا العظمى 38 والصغرى 23

أسيوط العظمى 39 والصغرى 24





وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:





طقس الخميس نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

- طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة.

- طقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الخميس ليلًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية





- أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.





الوصف الفني لخرائط الطقس



