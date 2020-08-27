الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والرطوبة تسجل 80% (فيديو)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضًا في درجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للحرارة ورطب على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا ورياحًا معتدلة، وأن يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80%، ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارًا، وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة ورياحًا معتدلة قد تنشط أحيانا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية. 

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 34 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21
مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22
بورسعيد العظمى 31 والصغرى 26
دمياط العظمى 31 والصغرى 34
الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22
السويس العظمى 35 والصغرى 24
العريش العظمى 32 والصغرى 23
طابا العظمى 36 والصغرى 26
سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 19 
شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28
الغردقة العظمى 39 والصغرى 29
الفيوم العظمى 37 والصغرى 24
بني سويف العظمى 38 والصغرى 24
المنيا العظمى 38 والصغرى 23
أسيوط العظمى 39 والصغرى 24

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.
- طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة.
- طقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الخميس ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

- أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الارصاد

أخبار تهمك

برشلونة يبيع ميسي بسعر أرخص من نيمار

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

قرار الرحيل.. ميسي يظهر مع سواريز على العشاء

منذ ساعة و 12 دقيقة

بيراميدز يحسم مصير صفقتي أحمد فتحي ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

منذ ساعة

أول رد رسمي من برشلونة على رحيل ميسي عن صفوف البلوجرانا

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 17 ساعة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا

منذ حوالي 10 ساعات

3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بارتوميو يتحدى ميسي وجماهير برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 10 ساعة

ميسي يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

موقف عبدالله السعيد من المشاركة في مباراة الزمالك

منذ ساعة

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:26 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

أول رد رسمي من برشلونة على رحيل ميسي عن صفوف البلوجرانا

09:42 ص

ميسي يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

08:37 ص

برشلونة يبيع ميسي بسعر أرخص من نيمار

08:38 ص

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

08:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى