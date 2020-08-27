تعرف على تفاصيل ألبوم فارس كرم في 2020

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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اقترب الفنان فارس كرم، من تسجيل نصف أغاني ألبومه الجديد الذي من المقرر أن يطرحه في نهاية هذا العام.


ويضمن ألالبوم فارس كرم، الجديد 10 أغنيات؛ بالتعاون مع أكبر الشعراء والملحنين في الوطن العربي، من ضمنهم عمر صباغ، سليم أسامة.

يذكر أن أخر البومات آخر فارس كرم، كانت 44:36 والذى كان يتضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً كبيراً، ومن أغاني الألبوم حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقنى صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك".

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