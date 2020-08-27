راغب علامة يُهنئ ابنة شقيقه بمناسبة زواجها

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حرص الفنان راغب علامة على تهنئة ابنة شقيقه بمناسبة زواجها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر راغب علامة عدة صور لابنة شقيقه خضر، وعلق عليها قائلاً :" أسأل الله أن يرزقكما السعادة والحب والاستقرار في حياتكما على طول العمر، حبيبتي الابنة الوحيدة لشقيقي خضر والشاب المحترم محمد محمود، الذي نفتخر بأن يكون فردًا من عائلتنا، ونفتخر بأهله المحترمين والأفاضل، كل الحب لكما محمد ويارا ألف مبروك".



وفي سياق آخر، انتهى الفنان راغب علامة من تسجيل بعض أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، والألبوم يحمل طابع جديد من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، و يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.