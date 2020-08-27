مبادرات للخير والتعاون والإحسان.. الإمارات تمد يد العون إلى مختلف الشعوب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:50 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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مدت دولة الإمارات، يد العون إلى مختلف الدول والشعوب المحتاجة إلى المؤازرة والدعم لتجاوز محنة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

 

وتقدم دولة الإمارات، على  المستوى المحلي نرى يومياً مبادرات للخير والتعاون والإحسان في مجتمع الإمارات، من مبادرات تطوعية وإعفاء من الإيجارات وتبنٍ لممارسات المسؤولية المجتمعية والتخفيف من معاناة وأعباء الناس ومساعدتهم على تجاوز الظروف الحالية

 

وكان الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، قال إن اليوم العالمي للعمل الإنساني،  يحل علينا هذا العام بالتزامن مع تواصل الجهود العالمية المبذولة، لمكافحة فيروس "كوفيد- 19" التي برز فيها الدور الإماراتي الإنساني في أوضح صوره حيث وصلت المساعدات الإنسانية الإماراتية من الأدوية والمعدات الطبية والمواد الأساسية إلى جميع أنحاء العالم.

 

 

 

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