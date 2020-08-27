العناية الإلهية تنقذ محمد محمود عبدالعزيز من حادث مروع

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حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على طمأنة مُحبيه على صحته بعدما تعرضت العجلة الأمامية من سيارته للقطع، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد محمود عبد العزيز صورة لسيارته، وعلق عليها قائلاً:"ألف حمد وشكر ليك يا رب، قطع مفاجئ للكاوتش الأمامي، وكنت هاتقلب بس ربنا ستر، جات سليمة، شكرًا لأصدقائي اللي بهدلتهم معايا لحد ما رجعت بيتنا الحمد لله، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز الدرامية مشاركته في مسلسل "قيد عائلى" وهو من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة"،وبطولة عزت العلايلي، صلاح عبدالله،بوسي،ميرڤت أمين منة فضالي ، ريم البارودي ، ميريهان حسين، محمد نجاتي، نضال الشافعي، سيمون.