أول رد من روسيا على حادث التصادم مع القوات الأمريكية في سوريا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:32 ص
سوريا
سوريا
وكالات
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن موسكو أخطرت الجيش الأمريكي بشأن تحركات المركبات العسكرية الروسية في سوريا.

 

وأضافات وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في تصريحات نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، أن المحاولة الأمريكية لعرقلة دورية روسية تنتهك الاتفاقات الثنائية بشأن سوريا.

 

وفي سياق آخر، أعلنت مصادر استهداف دورية مشتركة روسية تركية على طريق M4 بريف ادلب بسوريا.

 

وفي وقت سابق، بدأت القوات التركية والروسية، ثاني دورية برية مشتركة في شمال سوريا بالقرب من بلدة كوباني، بموجب اتفاق أجبر ميليشيا كردية على الابتعاد عن الحدود التركية.

 

منذ حوالي شهر، شنت تركيا وحلفاؤها المتمردون السوريون توغلًا عبر الحدود ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، وسيطروا على 120 كيلومترًا (75 ميلًا) من الأرض على طول الحدود.

 

 وبموجب اتفاق لاحق، وافقت روسيا وتركيا على دفع ميليشيا وحدات حماية الشعب إلى عمق لا يقل عن 30 كيلومترا (19 ميلا) جنوب الحدود وعقد دوريات مشتركة لمراقبة الاتفاق.

 

قال الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن وحدات حماية الشعب لم تنسحب من "المنطقة الآمنة" المخطط لها، على الرغم من الاتفاقات التركية مع كل من روسيا والولايات المتحدة.

 

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روسيا حادث التصادم القوات الأمريكية

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