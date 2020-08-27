في عيد ميلادها ال 40.. تعرف على سببب تسمية هيدي كرم بهذا الاسم

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تحتفل اليوم النجمة هيدي كرم بعيد ميلادها ال 40 الذي يوافق 27 أغسطس، وهي تعتبر من أجمل الفنانات التي جاءت في تاريخ السينما المصرية ورغم أنها لم تقدم أعمال كثيرآ إلى أنها أسطاعت أن تكون لها مكانة خاصة في الدراما المصرية.


ورغم أن اسم هيدي، يحمل معنى جميل إلى أنه كان غريب علي الشعب المصري وتساءل الكثير عن سبب تسميتها بهذا الأسم الغير تقلدي على الشعب المصري.


وكشفت هيدي كرم، في إحدى اللقاءات الخاصة لها عن سببب تسميتها بهذا الأسم، موضحاً بإن ذلك يعود إلى جدتها التي سمتها جدتها على اسم ممثلة أجنبية تدعى "​هيدي لامار" لكي تكون بنفس جمالها.

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