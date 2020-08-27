اعتراف خطير من فتاة أمريكية بشأن تنظيم القاعدة

اعترفت فتاة أمريكية بمحاولتها تقديم الدعم لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، حسبما أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس.

وكشفت وزارة العدل الأمريكية، في بيان لها، أن المدعوة تنوزا جمال حسن، البالغة 22 سنة من العمر، اعترفت بأنها حاولت استمالة اثنين من الطلاب إلى دعم "القاعدة"، عندما كانت طالبة في جامعة بمدينة سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية في عام 2017.

وقد توجهت المتهمة إلى كابول، في وقت لاحق من العام ذاته، للانضمام إلى صفوف "القاعدة"، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى أفغانستان بعد فشلها في مرور التفتيش الجمركي بمطار دبي في طريقها إلى العاصمة الأفغانية.

وحاولت الفتاة، في عام 2018 إضرام النار في مبنى الجامعة في خطوة لدعم التنظيم.

وجهت إليها تهم إضرام النار، وهي تواجه عقوبة السجن تصل إلى 20 عاما في حال إدانتها، بالإضافة إلى غرامة قدرها 35 ألف دولار، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.