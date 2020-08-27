قفزة قياسية في إصابات كورونا بالهند

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، قفزة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأكثر من 75 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز بذلك إجمالي الإصابات في البلاد 3.3 مليون.

 

وبحسب وزارة الصحة الهندية، "تم تسجيل 75760 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3.31 مليون مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد، كما زادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع 1023، ليصل مجملها إلى 60472".

 

وتعد الهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسجلت أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وفقا لإحصاء "رويترز".

 

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن الهند سجلت اليوم الثلاثاء أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا عالميا لليوم الثامن عشر على التوالي، متقدمة بفارق كبير على الولايات المتحدة والبرازيل.

 

وبلغ عدد الإصابات منذ تسجيل الحالة الأولى في الهند نهاية يناير إلى يوليو نحو 1.6 مليون حالة، وهي الفترة التي كانت تفرض فيها الحكومة عزلا صارما.

 

لكن عدد المصابين زاد 1.5 مليون آخرين منذ بداية أغسطس ليرتفع الإجمالي لنحو 3.1 مليون، لتأتي الهند في المركز الثالث عالميا من حيث الإصابات بعد البرازيل والولايات المتحدة.

 

وبحسب وزارة الصحة الاتحادية فإن معدل الإصابات الجديدة يتزايد بشكل سريع، وارتفع 60975 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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