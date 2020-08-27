مروان محسن ينتصر لـ "ميدو"بعد هدفه في الجونة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:49 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



حسم مروان محسن مهاجم النادي الأهلي انتصار فريقه على حساب نادي الجونة، بعد خطفه هدفه في الوقت بدل الضائع من اللقاء ضمن فعاليات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتوقع العالمي أحمد حسام ميدو تسجيل مروان محسن هدف للنادي الأهلي في مباراة الجونة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، رغم كل الانتقادات التي يتعرض لها بعد مباراة القمة الأخيرة.

وانتصر مروان محسن لنجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو بعد توقعه التسجيل في شباك الجونة، وهو ماحدث بالفعل ليكسب ميدو الرهان حول تألق مروان رغم الانتقادات التي وجهت لمهاجم القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي قد تلقي الهزيمة خلال الجولة الماضية، على حساب نظيره نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لتكون الهزيمة الأولي لكتيبة رينيه فايلر في المسابقة.

وارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 59 متربعا على عرش صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الحادية والعشرين بالمركز الخامس عشر بجدول المسابقة.

أخبار تهمك

3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 19 ساعة

بارتوميو يتحدى ميسي وجماهير برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ يوم

بيراميدز يحسم مصير صفقتي أحمد فتحي ورمضان صبحي

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 15 ساعة

نجل العم حاول الاعتداء على الأم.. كشف لغز مذبحة كفر الدوار

منذ ساعة

مانشستر سيتي يغازل جماهيره بصفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يبيع ميسي بسعر أرخص من نيمار

منذ 18 دقيقة

ميسي يرفض طلب برشلونة الأخير

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

منذ 18 دقيقة

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 9 ساعات

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 15 ساعة

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:15 ص

بيراميدز يحسم مصير صفقتي أحمد فتحي ورمضان صبحي

برشلونة يبيع ميسي بسعر أرخص من نيمار

08:38 ص

بارتوميو يتحدى ميسي وجماهير برشلونة

04:00 ص

ميسي يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

08:37 ص

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى