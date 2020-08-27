عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:26 ص
ميسي
ميسي
وكالات
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رفض ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني فكرة التراجع عن قرار الرحيل عن قلعة كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وظهر ميسي زميله لويس سواريز في أحد المطاعم لتناول وجبة العشاء سويًا وهو ما يشير إلى إصرار على الرحيل عن قلعة كامب نو.

 

ونجحت عدسات كاميرا برنامج "الشرينجيتو" الإسباني في رصد ليونيل ميسي مع سواريز الذي يجهز حقائبه الآن للرحيل عن صفوف البلوجرانا، بعد تلقيه مكالمة من المدرب الهولندي رونالد كومان، لإبلاغه بخروج من حساباته في الموسم المقبل.

 

وارتدى ميسي كمامة فيروس كورونا وبعده خرج سواريز مستقلاً سيارته وردد أحد المشجعين أثناء خروج ميسي وسواريز، عبارات تشجيع لنجمي النادي الكتالوني، قائلاً: "هياليو، هيا لويستو".

 

وأكدت إذاعة كادينا سير أن قرار ميسي النهائي هو الرحيل وعدم التراجع عنه ونقل ذلك لإدارة النادي في ظل وجود أسباب واضحة لرحيله كالتالي:

 

1- عدم ثقته في الإدارة الحالية لبرشلونة.

 

2- لا يعتقد أنهم مؤهلون لتغيير الوضع في برشلونة.

 

3- يرى أن الإدارة غير قادرة على بناء فريق تنافسي.

 

4- استياءه من معاملة مجلس الإدارة لزملائه من بينهم لويس سواريز.

 

وكشفت تقارير صحفية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اتخذ خطوة جدية لمغادرة برشلونة من أجل خوض مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

زعمت وسائل الإعلام الأرجنتينية والإسبانية، أن ليونيل ميسي راسل إدارة برشلونة اليوم عبر الفاكس، وأبلغهم برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف، بعد الموسم الكارثي للفريق الكاتالوني الذي ختمه بفضيحة الخروج من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة 2-8 أمام بايرن ميونخ الألماني.

 

ورد برشلونة على رسالة ميسي، وأرسلوا له فاكس آخر، وطلبوا منه الاستمرار في النادي، وإنهاء مسيرته الرياضية في كامب نو.

 

ووفقاً لمعلومات الصحفي الموثوق تشافي كامبوس بإذاعة راديو كاتالونيا: "ليونيل ميسي اتصل بالمدير الفني بيب جوارديولا قبل أيام قليلة للتوقيع مع مانشستر سيتي، حيث يريد ليو مشروعاً ناجحاً، لمواصلة الفوز بالألقاب".

 

وأوضح كامبوس أن مانشستر سيتي لديه 300 مليون يورو كميزانية لإنفاقها في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

 

وكان ميسي قد أرسل فاكسًا إلى إدارة برشلونة يخطر فيه النادي برغبته في عدم الاستمرار لسنوات مقبلة وإنهاء مسيرته داخل الكامب نو من خلال استغلال البند الموجود في عقده بالسماح له بالرحيل عقب نهاية هذا الموسم.

 

وتواجه أندية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي أزمة في التعاقد مع ميسي بسبب مغالطات اللعب المالي النظيف.

 

فيما سيكون راتب اللاعب الأرجنتيني والمقدر بـ 70 مليون يورو عائقًا أمام إدارة إنتر ميلان الإيطالي وعدد من الأندية الأخرى من أجل إتمام التعاقد مع ميسي.

 

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