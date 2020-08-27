ليست المرة الأولى.. الشناوي حارس مرمى وصانع ألعاب عندما يحتاج الأمر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

 

برز محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال السنوات الأخيرة، مع الأحمر، بشكل لافت مما جعله ضمن مصاف الكبار في هذا المركز.

 

فنعمة أن تمتلك حارس يجيد صد الكرات ببراعة، إضافة إلى ذلك شخصية قيادية داخل الملعب، يبث في زملائه الحماسة عندما يستدعي الأمر، ويضاف إلى كل هذا أنه صانع للهجمات بشكل مميز.

 

يتميز محمد الشناوي بأنه يبني الهجمات بشكل رائع لمساعدة زملائه في الملعب، على إحراز الأهداف، مع إنقاذ الفريق من أهداف محققة، آخرها كان في مباراة الجونة ليلة أمس والتي انتهت لصالح الأهلي بهدف دون رد.

 

كان الأهلي متعادل سلبيا أمام الجونة حتى الوقت بدل الضائع، وضياع نقاط زيادة من الفريق بعد خسارة مباراة القمة أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف، سيكون عبء على الفريق أكثر وسيغضب جماهير الأهلي بشكل كبير.

 

ليتحرك محمد الشناوي إلى منتصف الملعب، ويلعب كرة طولية يستلمها مروان محسن ويسكنها شباك الجونة ليقتنص الأهلي الثلاث نقاط.


وافتقد الأهلي لصانع ألعابه محمد مجدي افشة في مباراة الزمالك السابقة، وأيضًا لقاء الجونة، حيث لم يقدم أي مردود إيجابي خلال هاتين المباراتين، بعدما صنع 7 أهداف خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، وسجل 4 آخرين، بالإضافة إلى اختفاء بعض لاعبي الأهلي الآخرين أيضا، الذين من وظيفتهم التهديف.

 

هذه الكرة تكررت في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز، عندما كان الأهلي متأخرا أمام الإسماعيلي بهدف دون رد حتى الدقائق الأخيرة، وبنفس الطريقة أرسل الشناوي كرة، استطاع وليد أزارو أن يسكنها شباك الدراويش، ليخطف نقطة لصالح الأحمر.


ومثل هذه التمريرة تكررت كثيرا مع محمد الشناوي، حيث أنه في مباراة السوبر المصري التي جمعت الأهلي والزمالك، أرسل كرة إلى حسين الشحات ليحرز الهدف الثاني في شباك الأبيض، عندما توج الأحمر باللقب بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين.



إضافة إلى هدف فريق بتروجت القاتل في شباك الزمالك، الذي سجل عن طريق جيمس تيبي، عندما كان فريقه فائزا بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي لعبت بتاريخ "22-4-2014" ضمن منافسات الدوري الممتاز، وكان الأبيض يمكنه العودة بهدف التعادل، ولكن الشناوي كان له رأي آخر.



جدير بالذكر أن محمد الشناوي خاض مع الأهلي، 113 مباراة، اهتزت شباكه بـ67 هدف، بينما خرج بشباك نظيفة في 66 مباراة، منذ أن انضم إلى القلعة الحمراء في صيف 2016، قادما من بتروجت.


أخبار تهمك

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ ربع ساعة

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحدد سعر رحيل ميسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا

منذ حوالي 11 ساعة

3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

موقف عبدالله السعيد من المشاركة في مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أول رد رسمي من برشلونة على رحيل ميسي عن صفوف البلوجرانا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ نصف ساعة

برشلونة يعامل ميسي مثل نيمار

منذ 43 دقيقة

ميسي يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يبيع ميسي بسعر أرخص من نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يحسم مصير صفقتي أحمد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

بارتوميو يتحدى ميسي وجماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

برشلونة يحدد سعر رحيل ميسي

10:26 ص

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

11:45 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

09:26 ص

برشلونة يعامل ميسي مثل نيمار

11:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى