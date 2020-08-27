ليست المرة الأولى.. الشناوي حارس مرمى وصانع ألعاب عندما يحتاج الأمر

برز محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال السنوات الأخيرة، مع الأحمر، بشكل لافت مما جعله ضمن مصاف الكبار في هذا المركز.

فنعمة أن تمتلك حارس يجيد صد الكرات ببراعة، إضافة إلى ذلك شخصية قيادية داخل الملعب، يبث في زملائه الحماسة عندما يستدعي الأمر، ويضاف إلى كل هذا أنه صانع للهجمات بشكل مميز.

يتميز محمد الشناوي بأنه يبني الهجمات بشكل رائع لمساعدة زملائه في الملعب، على إحراز الأهداف، مع إنقاذ الفريق من أهداف محققة، آخرها كان في مباراة الجونة ليلة أمس والتي انتهت لصالح الأهلي بهدف دون رد.

كان الأهلي متعادل سلبيا أمام الجونة حتى الوقت بدل الضائع، وضياع نقاط زيادة من الفريق بعد خسارة مباراة القمة أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف، سيكون عبء على الفريق أكثر وسيغضب جماهير الأهلي بشكل كبير.

ليتحرك محمد الشناوي إلى منتصف الملعب، ويلعب كرة طولية يستلمها مروان محسن ويسكنها شباك الجونة ليقتنص الأهلي الثلاث نقاط.





وافتقد الأهلي لصانع ألعابه محمد مجدي افشة في مباراة الزمالك السابقة، وأيضًا لقاء الجونة، حيث لم يقدم أي مردود إيجابي خلال هاتين المباراتين، بعدما صنع 7 أهداف خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، وسجل 4 آخرين، بالإضافة إلى اختفاء بعض لاعبي الأهلي الآخرين أيضا، الذين من وظيفتهم التهديف. هذه الكرة تكررت في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز، عندما كان الأهلي متأخرا أمام الإسماعيلي بهدف دون رد حتى الدقائق الأخيرة، وبنفس الطريقة أرسل الشناوي كرة، استطاع وليد أزارو أن يسكنها شباك الدراويش، ليخطف نقطة لصالح الأحمر.



ومثل هذه التمريرة تكررت كثيرا مع محمد الشناوي، حيث أنه في مباراة السوبر المصري التي جمعت الأهلي والزمالك، أرسل كرة إلى حسين الشحات ليحرز الهدف الثاني في شباك الأبيض، عندما توج الأحمر باللقب بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين.





إضافة إلى هدف فريق بتروجت القاتل في شباك الزمالك، الذي سجل عن طريق جيمس تيبي، عندما كان فريقه فائزا بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي لعبت بتاريخ "22-4-2014" ضمن منافسات الدوري الممتاز، وكان الأبيض يمكنه العودة بهدف التعادل، ولكن الشناوي كان له رأي آخر.





